Revelan los actores que protagonizarán la precuela de Game of Thrones

HBO ya comenzó la producción de la precuela de Game of Thrones y se reveló buena parte del reparto que protagonizará la serie.

Según Variety, y tal como se había adelantado en octubre, Naomi Watts (Birdman, King Kong, Lo Imposible) encabezará la lista de actores.

Además, destaca Jamie Campbell Bower de la saga Crespúsculo y dos actores afrodescendientes: Ivanno Jeremiah y Sheila Atim.





La directora y productora ejecutiva del capítulo piloto será S.J. Clarkson (The Defenders, Jessica Jones, Life on Mars, Orange is the new black) y estará supervisada por el propio George R.R. Martin. Además, se mantendrá el actual coordinadora de la serie, Jane Goldman.

De acuerdo a la información publicada por el sitio especializado Watchers on the Wall, el primer episodio se titulará The Long Night (La noche larga) y su rodaje comenzará a fines del 2019 en las islas Canarias.

Revisa a continuación los actores confirmados para la serie:



Josh Whitehouse (Valley Girl, Poldark)



Georgie Henley (Las Crónicas de Narnia)



Ivanno Jeremiah (Humans)



Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt)



Jamie Campbell Bower (Crepúsculo)



Toby Regbo (The Last Kingdom, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)



Sheila Atim (Harlots)



Alex Sharp (How to Talk to Girls at Parties)

