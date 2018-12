Revelan las primeras imágenes del anime sobre Karl Marx

En China realizarán una serie animada inspirada en la vida de Karl Marx, economista alemán reconocido en todo el mundo por sus obras "El Capital" y "El Manifiesto del Partido Comunista".

El anime titulado "The Leader" será producido por el servicio de streaming Bilibili y contará con el patrocinio del Project to Study and Develop the Marxist Theory, iniciativa lanzada el 2004 por el Partido Comunista Chino.





La historia se centrará en su amistad con Friedrich Engels, el romance con su esposa Jenny y en la juventud de este joven militante comunista en la Primera Internacional.

Hasta ahora no hay fecha de estreno confirmada. Mira a continuación el primer adelanto.





