Revelan las primeras imágenes de Wonder Woman 1984

Finalmente, se reveló que la secuela de la Mujer Maravilla llevará por título Wonder Woman 1984 y se publicaron las primeras imágenes.

En sus redes sociales, la protagonista de la cinta, Gal Gadot, muestra a Diane Prince lejos del ambiente bélico de la primera cinta y frente a unos televisores a color de los años '80.

Wonder Woman 1984 #WW84 pic.twitter.com/aFei1Taqrt

En uno de los monitores, aparece J.R., un mítico villano de la serie Dallas, que tuvo amplio éxito en esa década.

Por otro lado, la directora Patty Jenkins reveló el regreso de Steve Trevor, personaje encarnado por Chris Pine, y que falleció en la primera cinta, presuntamente.

Welcome to WONDER WOMAN 1984, Steve Trevor! #WW84 pic.twitter.com/BCLARdVuTu