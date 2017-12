Revelan la lista de las contraseñas más utilizadas y populares del 2017

Como es tradición durante cada fin de año, SplashData dio a conocer la lista de las contraseñas más utilizadas y populares del mundo, basándose en los millones de datos de inicio robados y publicados durante los últimos 12 meses.



Pocas sorpresas son las que hay en comparación a tiempos anteriores, ya que se vuelven a repetir las claves más básicas y comunes, lo que hace pensar que la tarea para los hackers no es tan difícil a la hora de robar información.



La idea de publicar este tipo de rankings es que, justamente, la población se dé cuenta de que no debe utilizar dichos passwords a la hora de poner seguridad en sus cuentas o dispositivos.



Este es el Top 25.



1.- 123456 (Sin cambios en relación al año pasado)

2.- Password (Sin cambios)

3.- 12345678 (Subió una posición)

4.- qwerty (Subió dos posiciones)

5.- 12345 (Bajó dos posiciones)

6.- 123456789 (Nueva)

7.- letmein (Nueva)

8.- 1234567 (Sin cambios)

9.- football (Bajó cuatro posiciones)

10.- iloveyou (Nueva)

11.- admin (Subió cuatro posiciones)

12.- welcome (Sin cambios)

13.- monkey (Nueva)

14.- login (Bajó tres posiciones)

15.- abc123 (Bajó una posición)

16.- starwars (Nueva)

17.- 123123 (Nueva)

18.- dragon (Subió una posición)

19.- passw0rd (Bajó una posición)

20.- master (Subió una posición)

21.- hello (Nueva)

22.- freedom (Nueva)

23.- whatever (Nueva)

24.- qazwsx (Nueva)

25.- trustno1 (Nueva)