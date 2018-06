Revelan el primer avance de The Girl in the Spider’s Web

El primer avance de The Girl in the Spider’s Web mostró la apariencia de Claire Foy (la reina Isabel de la serie The Crown) como Lisbeth Salander, la protagonista de la saga Millenium.

Antes, la hacker fue interpretada en el cine por Noomi Rapace y Rooney Mara.

La cinta está dirigida por Fede Álvarez y está basada en la cuarta novela de la serie, escrita por David Lagercrantz tras la muerte de Stieg Larsson. El guion lo adaptó Steven Knight, creador de la serie Peaky Blinders.

En el reparto destacan Sverrir Gudnason, como el periodista Mikael Blomkvist, y Vicky Krieps, destacada por su rol en Phantom Thread.