Revelan el nombre completo de Link de The Legend of Zelda

El productor y diseñador de Nintendo, Shigeru Miyamoto, respondió a una de las grandes dudas que existían en el mundo de los videojuegos: ¿Cuál es el nombre completo de Link?



La incertidumbre existe desde la aparición del popular personaje en el clásico juego The Legend of Zelda de NES. Sin embargo, la respuesta no es muy inteligente o bien llama la atención por lo simple y recuerda a lo ocurrido con Mario Bros.



Esto, porque Miyamoto comentó en una entrevista con Game Informer que el nombre completo de Link es Link Link. Así, tal cual.



Aquello rememora a lo ocurrido con Mario Bros, ya que en su momento el japonés declaró que se llamaba Mario Mario y Luigi en tanto es Luigi Mario.