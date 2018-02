Revelan el gran misterio sobre qué tiene en la cabeza Toad de Super Mario

Quizás la respuesta no hará que el mundo duerma tranquilo, pero finalmente un producto de Nintendo abordó la pregunta sobre qué es lo que tiene en la cabeza Toad, el popular "honguito" o personaje de la saga de videojuegos, Super Mario Bros.



Yoshiaki Koizumi conversó acerca de esta interrogante (y de otras más serias, como por ejemplo por qué en Super Mario Oddisey el fontanero no tiene ombligo), indicando lo siguiente.



"Resulta que se trata de la cabeza de Toad. Tendré que dejarles la tarea de descubrir exactamente cómo funciona. Quizás haya algo allí dentro", expresó el desarrollador.



De esta forma, lo que sobresale en la parte superior del cuerpo del personaje no es más que su cabeza, dando cuenta de que la cara y el resto de sus extremidades no son más que el tallo de un hongo.