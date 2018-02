Responsables de "Game Of Thrones" harán nuevas películas de "Star Wars"

Los fanáticos de "Star Wars y "Game of Thrones" recibieron una gran noticia de la mano del sitio oficial de la saga que ocurre "en una galaxia muy muy lejana".

Porque David Benioff y D.B. Weiss, los creadores de la exitosa serie de HBO, serán los encargados de escribir y producir nuevas películas para Disney y Lucasfilm.

Además, confirmaron que éstas estarán separadas tanto de la saga de la familia Skywalker como de la trilogía que desarrolla el director de "The Last Jedi", Rian Johnson.

"David y Dab son dos de los mejores contadores de historias en la industria. Su manejo de personajes complejos, profundidad de relato y riqueza de mitología abrirán nuevos terrenos y desafíos para "Star Wars" de una manera que encuentro increíblemente emocionante", indicó Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm.

