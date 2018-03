Réquiem de Verdi: un viaje espiritual

Álvaro Gallegos

Muy acertadamente el CEAC Universidad de Chile apostó por la contundente 'Misa de Requiem' de Giuseppe Verdi como concierto especial de Semana Santa de esta temporada.

Hacía seis años que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico U. Chile que no interpretaban esta obra maestra, y el retorno de esta al Teatro U. Chile superó con creces a aquella versión anterior, todavía recordada por sus falencias.

El maestro Leonid Grin, titular de la OSNCH, tanto en intervenciones verbales en conciertos o en entrevistas, ha mostrado una sensibilidad humanista que se vio de alguna manera reflejada en su visión para la obra. Una particular búsqueda emocional, no tan ceremoniosa, pero tampoco inclinándose hacia lo operático, la de Grin es una propuesta que puede no ser del gusto de todos, pero indudablemente se beneficia de la variedad de relieves, tomando la forma de un viaje que va desde la consolación hasta la esperanza.





Punto fuerte fue sin duda el cuarteto de solistas. Es fundamental que el grupo se note cohesionado, equilibrado, sin buscar lucimientos que pueden romper el orden, y en esto Andrea Aguilar (soprano), Evelyn Ramírez (mezzo), Patricio Saxton (tenor) y Homero Pérez-Miranda (bajo), operaron como una unidad moldeada a la dirección de Grin. Cada uno fue certero en sus intervenciones individuales, como el penetrante "Ingemisco" en manos de Saxton, la pureza de Aguilar en el "Libera Me", o la fuerza de Pérez-Miranda en el "Mors Stupebit", sumada a la precisión de Ramírez en sus partes.

El coro estuvo a la altura de la grandeza de esta pieza, promisoriamente apuntando a los grandes desafíos que tiene por delante el conjunto que prepara Juan Pablo Villarroel: el 'Stabat Mater' de Rossini (agosto), 'La Creación' de Haydn (noviembre), y las damas solamente, en la Sinfonía No.3 de Mahler (junio).