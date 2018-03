René O'Ryan tras su cáncer: "Yo debería haber muerto en septiembre"

El exinstructor de "Pelotón", René O'Ryan, recibió en 2017 una noticia que le cambió por completo su vida: Le diagnosticaron cáncer de esófago y una sobrevida de un año.

Sin embargo, se sometió a los tratamientos correspondientes y hoy su caso es considerado un milagro.

"Yo no sé si estoy sano, yo debería haber muerto en septiembre. La fecha de término era diciembre. Yo no iba a pasar navidad", comenzó a relatar.

En cuanto a sus terapias, el exuniformado contó que la nanoterapia y una particular dieta lo ayudaron bastante.

"Este es mi caso, mi situación. Yo no seguí las instrucciones, no quise estar ocho meses envenenándome con quimioterapia. Así que investigué, estudié, y eso me hizo sentido, y es lo que me tiene parado", aclaró en "La Mañana" de Chilevisión.

Este régimen consiste en la ingesta de grasas sanas no saturadas, en la cual incluye paltas, aceite de oliva, frutos secos y carnes. Además, eliminó por completo la glucosa de su vida y consume muy pocas frutas. También dejó de tomar agua de la llave.

Finalmente, dijo que todo se trata de "escuchar al cuerpo".