Renata Bravo desmiente participación en supuesto video íntimo

Esta jornada se viralizó un video prohibido en el que, supuestamente, la protagonista sería la actriz nacional Renata Bravo.

En el materual divulgado a través de redes sociales, se puede ver a una mujer parecida a la comunicadora teniendo relaciones sexuales con un hombre al interior de un auto.

Es por esta razón que Renata subió un video a su cuenta de Instagram donde desmiente y aclara que no es ella quien protagoniza dicha grabación íntima.

"Hola a todos, gracias por su preocupación de avisarme de este video íntimo que anda circulando. Lo vi, me lo mandaron, gracias. Se parece harto a mí en todo caso jajaja ¿cuándo hice yo eso? Me impresioné. No soy yo, así que quédense tranquilos, que yo estoy muy tranquila", dijo la actriz.

Además, minutos después de aclarar la situación, Bravo subió una imagen donde se burla de lo sucedido.