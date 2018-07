Renata Bravo defendió a Ramón Llaó: ¿Qué le queda? ¿Matarse?

Una serie de declaraciones que llamaron la atención en redes sociales fueron las que emitió la actriz Renata Bravo, en relación a su colega, Ramón Llao, y la denuncia de violencia intrafamiliar de una expareja.



Al respecto, la artista comentó que su compañero ha puesto la cara frente al caso y que a su juicio las personas no suelen dar la posibilidad a los otros de reivindicarse.



"Soy yunta de Ramón. Creo en la segunda oportunidad de la gente. Esto ocurrió hace 20 años. Ramón dejó la droga. Entonces, ¿qué le queda? Y perdón, porque voy a ser súper dura: ¿Matarse?", preguntó en Sigamos de Largo de Canal 13.



Bravo reflexionó en torno al tema y a la postura de Llao, afirmando que "si no le damos la oportunidad a la gente para que se reivindique, se mejore y se rehabilite, entonces no existen las segundas oportunidades".