Relato de chileno que vivió 35 años en Venezuela emocionó a Martín Cárcamo

Un emotivo momento se vivió en Bienvenidos, cuando un chileno proveniente desde Venezuela expresó sus sentimientos al pisar suelo nacional luego de 35 años en el extranjero.

"Muy feliz de estar acá, nuevamente con mi familia. Muchísimas gracias por el recibimiento, que Dios los bendiga, gracias a Dios por estar de nuevo en mi país", comenzó agradeciendo el hombre que regresó al país en el marco del Plan Retorno Humanitario.

En esa línea, entre lágrimas agregó: "No lo esperaba, no tenía idea idea que podía venir. Allá la situación es un poquito mala, no hay recursos como para regresar a tu país, entonces se presentó esta oportunidad que nos dio nuestro Presidente. Gracias, señor Presidente. Gracias, Dios mío. Que Dios los bendiga todos".

El hombre, que fue recibido por su hermana, le contó a los panelistas que una de las cosas que quería hacer en su regreso a Chile era comer "porotos con tallarines". Contexto en el que fue consultado sobre la marraqueta, donde confesó que "hace años que no me como un pedacito de pan. Venezuela es muy triste, es demasiado mala. La situación es bajo cero, no hay comida, no hay recursos. Colas inmensas, para comprar un pollo tienes que estar dos o tres días, amanecerse en la calle. Ahí los atracan, los atan. Es muy triste".

Estos dichos emocionaron a Martín Cárcamo, quien se tuvo que tapar la cara debido al llanto que le produjo el relato.

"Yo tenía 14 meses sin trabajo, tenía que hacer de todo para poder comer. Gracias al Presidente, a Dios y a mi familia pude volver. Tengo un hijo allá en Venezuela y él quiere venirse también", concluyó el chileno.