Reino Unido: Consternación por muerte de niña de 11 años que buscó en redes sociales cómo suicidarse

El suicidio de una niña de 11 años en el Reino Unido ha causado gran consternación y conciencia en los padres de jóvenes sobre la regulación del uso de celulares en sus hijos.

Según se informó, en una declaración de la investigación en el Tribunal Forense de Bradford, el padre de Ursula Keogh, indicó que su hija había presentado una adicción a su teléfono en el último tiempo. Es más, habría buscado en redes sociales y Google cómo quitarse la vida.

De acuerdo a lo publicado en el diario británico The Sun, Nicky Harlow, madre de Ursula, señaló que no estaba segura de qué era lo que había cambiado, agregando que "me informaron que había estado accediendo a páginas de suicidio en Instagram".

En esa línea, relató que la joven había ido a pasear en compañía de su familia por el lugar donde se quitó la vida, recordando que su hija había quedado encantada con el puente, por la vista que este tenía.

Sin embargo, sus padres sabían que había algo extraño en ella, sobre todo por sus evidentes cambios de personalidad: "Sus hormonas estaban por todas partes. Pasaba cada vez más tiempo en su dormitorio (…) Sentía que sus amigos estaban en una burbuja de la infancia y ella no lo estaba (…) Ursula parecía mayor, muy profunda y sensible", comentó su madre.

Ursula Keogh recurrió a un especialista para que la ayudara con sus cambios de ánimos, pero no logró salir adelante y terminó por quitarse la vida.

El peor momento llegó cuando Ursula le envió un último mensaje a su progenitora donde se despedía de ella y le decía: "Te amo, pero lo siento mucho".

Al leerlo, la mujer dio aviso a la policía y fueron ellos quienes encontraron a la niña de 11 años bajo el agua, a un costado del puente que tanto le había gustado días antes.



Ursula Keoh, The Sun.