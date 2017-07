Registran el momento en que un avión se estrella en una congestionada carretera de California

Un avión Cessna 310 se estrelló en la tarde del viernes en una carretera de California, Estados Unidos, lo que quedó registrado en varios videos que circularon en redes sociales.

El accidente causó heridas graves en los dos ocupantes de la aeronave, la cuál incluso se incendió apenas tocó el suelo.

Según las autoridades, el avión alcanzó a rozar un vehículo que circulaba por la carretera antes de estrellarse, sin causar daño alguno en los pasajeros.

Video shows moment of impact when small #planecrash on 405 Freeway in Southern #California. pic.twitter.com/CLxLLmS96Q