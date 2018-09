Redes sociales califican de "chambonada" el meme que Piñera le presentó a Trump

Malestar causó en redes sociales una nueva situación incómoda protagonizada por el Presidente Piñera en la Casa Blanca en el marco de una visita de Estado al presidente norteamericano, luego de mostrarle a Trump un meme sobre la bandera chilena contenida dentro de la estadounidense.

"¿Por qué no podemos ser normales?", "si no había alguna chambonada no habría sido una cumbre Trump-Piñera", o "hasta los social patriotas deben haberse sentido avergonzados" son algunos de los comentarios en redes sociales comparando la situación.

El meme en cuestión no solo es una crítica política a la supuesta "subordinación" de Chile a Estados Unidos, sino que además, señalan en Twitter, tampoco es real ya que la verdadera bandera norteamericana en la esquina inferior derecha tiene otro orden de colores.

El presidente Piñera se reúne con Trump en la Casa Blanca, y fiel a su estilo -ante las cámaras- saca una fotografía a modo de "humorada" diciendo que dentro de la bandera de EEUU está la chilena...fiel a su estilo, alteró la imagen (posición de las barras) para quedar bien.🙈🙊 pic.twitter.com/hkgw39Rtx6 — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) 28 de septiembre de 2018

Bueno, si no había alguna chambonada no habría sido una cumbre Trump-Piñera pic.twitter.com/rXpezBOIVL — Cristóbal Bellolio (@cbellolio) 28 de septiembre de 2018

Hasta los social patriotas deben haberse sentido avergonzados pic.twitter.com/rKdg6JR0Jk — Nicolás Sepúlveda (@niko_sepulveda) 28 de septiembre de 2018

Porque no podemos ser normales? https://t.co/62sx1HIt27 — Marta Lagos (@mmlagoscc) 28 de septiembre de 2018

miren esa cara de "por fin alguien más ahueonao que yo" pic.twitter.com/M6QIJ3loxD — Marcelongi (@chelosnaiper) 28 de septiembre de 2018