Red Hot Chili Peppers anunció a través de sus redes sociales que realizarán un concierto único en las Pirámides de Giza, en Egipto.

El evento será el próximo 15 de marzo y las entradas para poder presenciar este particular show estarán disponibles a partir del 18 de enero a las 8 am.

Recordemos que la banda de rock alternativo se formó en Los Ángeles, California, en 1983 y desde su fundación han viajado alrededor de todo el mundo tocando sus exitosos temas.

🇪🇬!!! Red Hot Chili Peppers are pleased to perform in Giza, Egypt at The Great Pyramids of Giza on March 15, 2019.



Tickets available Friday. Details here ➡️ https://t.co/aC3DSkfbUw pic.twitter.com/aGJ2gTElCX