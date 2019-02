Reconocido diseñador nacional sobre el canje: Invito a mis compañeros a respetar su trabajo

Rodrigo Valenzuela, reconocido diseñador chileno, emitió un potente mensaje contra el canje de famosas y famosos, restándose para siempre de él.

A través de Instagram, el modisto subió una foto con varios diseños suyos y bajo el hashtag #NoMásCanjeAbusivo escribió: "Muchas personas me han preguntado a quién vestiré este año para la Gala de Viña 2019, pues bien, al igual que años anteriores, recibí "ofertas" para vestir a diferentes rostros de la TV chilena a cambio de nada. Lamentablemente no puedo pagarle a mi equipo, ni a mis proveedores, ni a mí con una "mención".

"El trabajo que realizamos se hace con cientos de horas de dedicación, pasión y amor, y quienes no ven esto y sólo ven un producto del cual sacar provecho no debieran tener cara para pedirnos prestado, considerando las cifras escandalosas que ganan mensualmente me parece una rotería. Si ven algún rostro usando alguna prenda mía pues aplaudámosla porque esta sí valora y respeta el trabajo de terceros. Con esto invito a mis amigos diseñadores se sumen a respetar su trabajo, porque cada trabajo vale. #NoMasCanjeAbusivo", agregó.

Valenzuela, quien es conocido por vestir a varias famosas nacionales para este evento, entre esas Carolina de Moras, aclaró que los rostros que aparecían en la fotografía que subió eran sus clientas habituales y que "sí pagaron por sus vestidos, como así también otras figuras de TV".