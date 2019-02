Ray Liotta participará de película que servirá de precuela a Los Soprano

El acto Ray Liotta será parte del elenco de The Many Saints of Newark, película que servirá de precuela para la serie Los Soprano.

"Estoy encantado de trabajar con David Chase y Alan Taylor en The Many Saints of Newark", dijo Liotta sobre el creador de la serie y director de la cinta en un comunicado citado por Deadline.

"El talento de David es inigualable y la dirección de Alan Taylor hace que esto sea aún más emocionante", agregó.

La película se ambientará en la década de los sesenta, durante la época de las protestas raciales en New Jersey, y tendrá como eje central a Dickey Moltisanti, quien en la serie de HBO es el padre de Christopher Moltisanti (Michael Imperioli).

También serán parte del elenco Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Jon Bernthal, Billy Magnussen, Corey Stoll y Michael Gandolfini, hijo de James Gandolfini, quien tendrá la responsabilidad de interpretar una versión joven de Tony Soprano.