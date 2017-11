Raw invadió Smackdown Live y dejó humillado a Shane McMahon

Una sola cosa faltaba antes de Survivor Series este domingo, la que finalmente llegó este martes en la noche.

RAW se cobró revancha de lo sucedido hace algunas semanas e invadió Smackdown Live, destrozando a sus luchadores y humillando a Shane McMahon.

El ataque lo lideró The Shield, quienes agredieron a The New Day, sus oponentes en el evento que se llevará a cabo en Houston.

Cuando el comisionado de la marca azul trató de defenderse, Braun Strowman lo dejó indefenso ante Roman Reigns, Dean Ambrose, Seth Rollins y Kurt Angle.

Además, las divas del show rojo se lanzaron sobre las luchadoras de la competencia, mandando un claro mensaje de cara a los combates del fin de semana.