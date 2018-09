Raúl Zurita: "¿Dónde están los poetas de derecha? ¿Dónde están los artistas de derecha? No hay"

A raíz de los últimos episodios con respecto al ministerio de Cultura, el poeta Raúl Zurita conversó con La Segunda, en donde dio su parecer en torno a si tiene confianza en el actual Gobierno en cuanto al tratamiento de esta área.



Sobre esto, el artista confesó que "soy muy escéptico de lo que pueda hacer un ministerio de la Cultura con equivocaciones tan rotundas, lo único que muestra es un profundo desprecio…es imposible que un Gobierno de derecha convoque al mundo del arte a imaginar. La derecha le tiene terror a los sueños. ¿Dónde están los poetas de derecha? ¿Dónde están los artistas de derecha? No hay".



Zurita profundizó en su tesis, aseverando que "en el gran arte, la derecha no existe y ellos lo saben" y que aquello se debe principalmente porque dicho sector "se mueve por sus intereses y carece de ideales fuertes".



El poeta cerró sus juicios en este sentido, considerando que "puede haber un artista facho duro, puede haber una izquierda dura, pero tibios no hay".