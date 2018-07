Raquel Argandoña y viviendas sociales: "El chileno es cómodo, le gusta que le den las cosas"

Incendiarias declaraciones realizó la panelista Raquel Argandoña en el matinal de Canal 13, Bienvenidos, sobre la construcción de viviendas sociales en la rotonda Atenas, comuna de Las Condes.

En la discusión, destacó su vida en una "familia de clase media" en Recoleta y aseguró que en esa época "no me daba rabia que otra gente tuviera más, me daban ganas de esforzarme. Gracias a mi trabajo pude llegar donde yo quise vivir".

"No te digo la gran mayoría, pero el chileno es cómodo, le gusta que le den cosas y eso es lo que me molesta. A mí me costó llegar a la comuna donde vivo, me esforcé, trabajé sábado y domingo, para tener lo que yo tengo", subrayó.

La panelista sostuvo que "debo ser muy sincera. No te digo que no lo merezcan, fantástico, pero que lo hagan gracias a su trabajo y esfuerzo".

En ese momento, fue interrumpida por Polo Ramírez, quien puntualizó que "pero si no están pidiendo nada gratis, es un derecho", mientras que Martín Cárcamo explicó su visión sobre la clase media y cómo no recibe ningún tipo de ayuda.

Sin embargo, Argandoña decidió tocar el tema de la inmigración y relató que "el otro día fui a hacer una diligencia y parece que hubiera estado en otro país. No me atendió ningún chileno".

"Venezolanos, colombianos, haitianos, había una señora comprando un pollo y le dije que, si se fijaba, había pura gente de otro país y me dijo que era porque el chileno es flojo", cerró.