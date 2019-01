Raquel Argandoña sobre relación de Kika Silva con Pangal: 'Para la Kel fue sorpresivo enterarse'

Raquel Argandoña se refirió a la supuesta relación amorosa entre Kika Silva y Pangal Andrade, asegurando que a Kel le afectó mucho la noticia.

La panelista de Bienvenidos contó cómo su hija recibió los rumores de este romance, manifestando que Silva había sido desleal, ya que "era muy amiga de la Kel. Ella se quedó muchas veces en mi casa cuando se iban a Las Vegas, de viaje juntas... Eran absolutamente muy amigas, de verdad", dijo.

En esa línea, agregó que "para la Kel fue sorpresivo enterarse... Yo sé que ellos tuvieron hace poco una relación intensa de un mes, hasta la semana pasada. No sé en qué están ahora", dijo Argandoña, añadiendo que esto no se trata sólo de especulaciones.

Respecto a la amistad de las dos jóvenes, y el ahora "quiebre" por culpa de Pangal, la madre de Raquelita comentó "yo tengo códigos. Para mí, los ex de mis amigas están muertos... Creo que a Kel la sorprendió mucho, pero hay que escuchar a los papás que tenemos buen ojo. Hay amistades que a una le gustan y otras que, por experiencia, una tiene olfato. Pero bueno, la vida es así y hay que seguir no más".

Contexto en el que, sin piedad, dijo que lo que hizo Silva fue "derechamente una traición". "No puedo hablar por Kel, pero a mí me dolería saber. No quiero referirme más. Esa es mi opinión", señaló posteriormente, pero aprovechó de decir que, evidentemente, la relación entre Raquel Calderón y la ex reina del Festival de Viña estaba quebrada. "Con una persona que es desleal, yo corto amistad", sostuvo.

En cuanto a Pangal y a su hija, la panelista indicó que "si fuera por mí, ojalá no volvieran nunca, pero no puedo hablar por otros".