Raquel Argandoña sobre quiebre de Kel: "Con Pangal teníamos una relación bastante especial"

Tras el sorpresivo fin de la relación entre Kel Calderón y Pangal Andrade, se esperaba la opinión de la madre de la abogada, Raquel Argandoña.

En el matinal Bienvenidos, y aunque estaba de día libre, la panelista deslizó algunas ideas sobre el quiebre, aunque dejó claro que lo ideal era mantenerse al margen.

Así, aclaró que durante el último tiempo ha aprendido la lección. "Yo no me meto en las relaciones de mis hijos. No voy a cometer el mismo error de hablar de sus relaciones", argumentando que "eso me costó la comunicación con ellos".

De todas formas, entregó detalles de cómo se llevaba con la pareja de su hija. "Con Pangal teníamos una relación bastante especial. Le decía que era la única defensora que tienes en la familia Calderón Argandoña", reveló.