Raquel Argandoña: Si una mujer es acosada por su jefe, puede buscarse otro trabajo

Nuevamente, Raquel Argandoña está en el centro de la polémica por sus dichos en el matinal de Canal 13, Bienvenidos. En esta ocasión, la panelista del espacio recibió críticas por su postura sobre las víctimas de acoso laboral.



Mientras se conversaba acerca del tema, la Quintrala expresó que "si yo me siento incómoda, me siento acosada por mi jefe, perdóname y me encanta la televisión, me voy, vendo frutas, vendo aseo en los departamentos".



En el diálogo, Argandoña consideró que "un jefe a lo mejor abusa de su cargo para acostarse con alguien. Nadie nos obliga a nosotros. Nosotros decidimos si nos acostamos con ese jefe o no. Y si yo accedo a acostarme, es porque quiero tener algo y lo obtiene, y de hecho nosotros lo hemos visto. O sea, conocemos gente que hace eso".



Frente a aquellas palabras, el resto de panelistas comentó que no todos tienen los mismos recursos, tanto intelectuales como monetarios, que ella, aunque la otrora alcaldesa de Pelarco no echó pie atrás a su postura.