Raquel Argandoña sale en defensa de su hijo tras polémicas fotos

Tras las pólémicas fotos de Nano Calderón en su cuenta de Instagram, el hermano de Kel explicó en una entrevista con LUN que eran parte de su campaña de marketing.



Este miércoles, Raquel Argandoña se refirió por primera vez a las fotografías de su hijo en el matinal Bienvenidos y salió en su defensa: "Mi hijo es un cabro joven, tiene 20 años, estudia, trabaja, no es alcohólico, no es drogadicto, no roba y no maneja curado".



"Es un cabro normal que hace cosas de los jóvenes de 20 años, no le hace mal a nadie (...) Le da trabajo a cabros jóvenes y gana bien", agregó.



No obstante, la "Raca" aseguró que en un principio no pudo acceder a las imágenes, porque "me bloqueó cuando puso las fotos", por lo que tuvo que crearse una cuenta falsa en la red social.



Por último, argumentó sus publicaciones como una manera de ganar atención. "Esos traseros con colaless tú los ves en la playa. No se hagan los cartuchos. Creo que es lo que hacen los jóvenes. Puso estas fotos para ganar seguidores", concluyó.