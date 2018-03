Raquel Argandoña: Mis amigos prefieren contratar a haitianos porque no hacen sindicatos

Unas declaraciones que generaron debate en redes sociales fueron las que emitió Raquel Argandoña con respecto a la polémica que involucra a Sergio Hirane y que tiene relación con la presencia de inmigrantes haitianos en Chile.



Durante su participación en Bienvenidos, la madre de Kel Calderón aseveró que los centroamericanos son mejores trabajadores que los chilenos, pero mencionó un aspecto que generó ronchas entre los usuarios de Twitter.



"Tengo muchos amigos que prefieren contratar haitianos que chilenos, son gente que cuida el trabajo, que no ponen problemas y no empiezan con el cuento de los sindicatos, aunque eso es más adelante. No faltan a su trabajo", dijo.



Argandoña complementó su declaración, añadiendo que por ejemplo Pangal "en vez de contratar para su casa maestros chilenos, que el lunes no están y han matado a todos sus parientes, los haitianos olvídate cómo son de responsables".



Las palabras de la exmodelo generaron repercusiones, puesto que varios consideraron que realizó una apología a la esclavitud y dejó en evidencia las precarias condiciones en las que se desempeñan los inmigrantes, considerando la explotación y la mano de obra barata que suponen estos.

#Bienvenidos13 Raquel Argandoña haciendo apología a la esclavitud: "Lo bueno es que los haitianos no hacen sindicatos, se dedican a trabajar no más". — Ignacio Tapia M. (@IgnacioTapMon) February 28, 2018

Respecto a la inmigración hay dos tipos de fachos:



1. El nacionalista xenófobo y racista que reclama por los extranjeros cuando no son blancos.



2. Raquel Argandoña: "Mis amigos contratan a haitianos porque son responsables y no hacen sindicatos". — Valentina ☭ (@subversa_) February 28, 2018

Raquel Argandoña: mis amigos contratan haitianos porque son más responsable, no reclaman por nada y no hacen sindicatos.

Raquel tus amigos no contratan por buena onda, se aprovechan de una necesidad, pueden explotar la mano de obra sin culpa. #Bienvenidos13 — GuatonOptimista (@DonLerroy) February 28, 2018

Según Raquel Argandoña, su yerno Pangal Andrade, prefiere contratar a haitianos por sobre chilenos.

Eso es discriminación, sin embargo me pregunto: ¿Pangal contrata a haitianos con visa de turista?

Recordemos que los turistas no pueden trabajar.#Bienvenidos13 — Política% Incorrecto (@medicenelmono) February 28, 2018