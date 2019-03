Raquel Argandoña le respondió de 'mala forma' a seguidor de Kel que le preguntó por su físico

Kel Calderón viajó a Paris para asistir al desfile de la colección que hizo Zendaya para Tommy Hilfiger.

Durante el evento la influencer subió una fotografía con el famoso diseñador, en la que ambos aparecen utilizando chaquetas brillantes.

En la instantánea, la licenciada en Derecho escribió: "Which jacket do you love the most?", preguntándole a sus seguidores qué chaqueta les gusta más.

Obviamente, sus fanáticos comentaron la publicación y uno de ellos llamó la atención por preguntarle a Raquelita que "¿Qué haces para verte tan linda y delgada?", a lo que su madre, Raquel Argandoña, respondió sin tapujos.

"Qué pena tu comentario y qué pasa con esas jóvenes que tienen variossss kilos de más", contestó la "Quintrala", a lo que el joven señaló que "lo hice en buena onda, no lo pensé de esa forma".

La reacción de Argandoña generó diversas reacciones entre el resto de los seguidores de Kel, quienes defendieron al joven afirmando que lo que estaba preguntando lo hacía sin mala intención.