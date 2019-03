Raquel Argandoña en contra del testimonio de la exesposa de Jadue: 'A mí no me conmueve'

La reciente entrevista que Chilevisión le hizo a la exesposa de Sergio Jadue, María Inés Facuse, causó gran revuelo en los medios nacionales, ya que reveló el calvario que vivio después de su viaje a Miami tras el lío judicial en el que se vio envuelto su exmarido.

Según contó, durante su estadía en Estados Unidos pasó momentos muy complicados, donde tuvo que, según ella, ganarse la vida limpiando baños y garzoneando, ya que el expresidente de la ANFP no le daba ni un peso.

En esa línea, confesó que Jadue "una vez me gritó 'anda pedir plata a la calle. Antes comías lomito conmigo, ahora vas a comer chicharrones, y si es que vas a comer'".

Pese a lo crudo de su relato, quien no le creyó nada a Facuse fue Raquel Argandoña, quien en Bienvenidos analizó la situación de la mujer.

Según Argandoña, la mujer se victimizó durante toda la entrevista y que "a mí no me conmueve. Nos está haciendo creer que es una pobre y triste mujer desamparada que la echaron de la casa y no tiene qué comer", dijo en el matinal.

"Dice que tiene que buscar comida en la calle. Y eso yo no se lo creo", agregó.