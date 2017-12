Raquel Argandoña desató su indignación con noticia falsa del Día de los Inocentes

Impacto causó en Raquel Argandoña la difusión de una noticia inesperada para el panel de Bienvenidos en Canal 13.

En el espacio apareció el periodista Hugo Valencia con una información difundida por el diario La Cuarta, donde anunciaba la contratación de Paulina Nin desde el 2 de enero.

La noticia impactó a la animadora Tonka Tomicic e indignó a Raquel Argandoña, quien sentenció: "Yo soy de una palabra, así que me voy".

Mientras se retiraba, intervino la productora ejecutiva del espacio, Jacqueline Cepeda, y el director Mauricio Correa, quien reconoció no estar al tanto de la información.

La panelista esgrimió que "gracias a Dios no necesito trabajar", amenazó que "Chilevisión me espera" y "desde el primer día dije con qué gente no trabajo", confirmando que entregó una lista de cinco nombres, entre ellos, Paulina Nin.

Tras varios minutos de tensión, finalmente Mauricio Correa entregó la noticia real: La visita de la abogada Carmen Gloria Arroyo al panel.

Además, le informó a Argandoña que "esto es una broma de los inocentes", tal como se leía en La Cuarta al final de la noticia. "Era eso o te traía al Lolo Peña", cerró el director.