Raquel Argandoña defiende a Patricia Maldonaldo y se lanza en picada contra Gnecco y Goic

Fiel a su estilo, Raquel Argandoña no se guardó nada en su visita al programa "Llegó tu hora" de TVN, refiriéndose a varios temas en los que se ha visto involucrada últimamente.

Pero uno de los puntos centrales, fueron los ataques por redes sociales que recibió por parte de Luis Gnecco y del desaire que le hizo Alejandro Goic a Patricia Maldonaldo en el matinal "Mucho Gusto" de Mega.

"Sobre el actor este, este actor de segunda o tercera categoría lo encuentro un cobarde porque hemos estado varias veces y pudo decírmelo de frente entonces, me da exactamente lo mismo lo que piense", lanzó.

En esa línea, la "Quintrala" también tuvo palabras para Goic. "No sé porqué les dio con Patricia Maldonado, todos se han puesto de acuerdo en criticarla porque es la imagen de la dictadura y eso me molesta y siempre la voy a defender. Hay gente de izquierda que conoce a Patricia y pueden intercambiar opiniones civilizadamente y educadamente. No como la rotería que le hizo el actor (Goic) cuando fue al Mucho Gusto y se fue cuando apareció. Él sabía que estaba estable del matinal", lanzó la panelista de "Bienvenidos".