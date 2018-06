Raquel Argandoña contó cuánto dinero recibe de pensión mensualmente

La panelista de Bienvenidos, Raquel Argandoña, dio a conocer algunos detalles en el matinal de Canal 13 con respecto a su jubilación, como por ejemplo la pensión que recibe.



En el espacio, la otrora modelo contó que en diciembre pasado cumplió 60 años, por lo que "presenté todos mis papeles. Fui a mi AFP y es repoco eso sí. Solo impuse cuando fui concejal y alcaldesa (entre 1996 y 2004)".



Con respecto al monto, Argandoña expresó que "son 70 lucas mensuales, ¡qué poco! Y hay gente que vive con eso. Tenía 15 millones de pesos y quería ver si me lo daban altiro, pero me dijeron que no se podía. Me los depositan en mi cuenta corriente".