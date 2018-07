Ramón Llao y acusación de abuso sexual a menor: "Ha sido una pesadilla"

Luego de las últimas acusaciones en su contra, entre las cuales se incluye una denuncia por abuso sexual en contra de una menor de edad, Ramón Llao conversó con Chilevisión, en donde manifestó que ha sido prácticamente una pesadilla.



"No he participado en ninguno de los hechos que me están achacando (…). No sospecho qué puede haber motivado la imputación, sino que simplemente me desayuné con la noticia, me dejó perplejo, me dejó sin entender por qué se me estaban imputando estos hechos", afirmó.



Llao dijo que conoce al menor involucrado, pero que el día donde habría ocurrido el abuso estuvo con otras personas en compañía, las cuales lo exculparían de las acusaciones.



A pesar de esto, el actor dijo que ha analizado si alguna actitud pudo haber sido malinterpretada, pero que de todas formas no lo logra entender el caso.



"La única sensación que he tenido es la de una enorme tristeza y de un agobio muy grande. Esto es una pesadilla y las pesadillas son terribles", afirmó.

