Ramón Llao se defiende tras ser acusado de abuso sexual a menor: "Soy inocente"

Tras la noticia lanzada este domingo por el diario La Tercera, que accedió a la querella en contra de Ramón LLao por presunto abuso sexual contra un menor de cinco años, hijo de un ex compañero, el comediante salió a defenderse.

Los primero que indicó fue que está shockeado tras conocer esta nueva acusación en su contra y señaló que toda esta situación es "una pesadilla".



En esa misma línea, sostuvo que "yo estoy a disposición de que esto se esclarezca, estoy absolutamente a disposición de la justicia. Yo soy inocente, yo no he cometido ningún delito".



Cabe recordar que hace menos de un mes el propio actor fue acusado de agredir a su ex pareja, la también actriz Claudia Moreno, hecho que ocurrió a finales de los años '90.