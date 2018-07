Ramón Llao: "Esta es la situación más fuerte que me ha tocado en mi vida"

Ramón Llao se encuentra en el ojo del huracán tras una denuncia en su contra por abuso sexual contra un menor de 5 años. Situación que el propio actor quiso esclarecer en entrevista con 24 Horas de TVN.

El artista se defendió de la acusación que fue dada a conocer en las páginas de Reportajes de La Tercera, descartando completamente estar involucrado.

Sobre la acusación de su exmujer por violencia familiar, indicó que "el suceso anterior yo entiendo que me haya sucedido, porque sucedió, yo lo reconocí, pero yo no puedo reconocer hechos que no he realizado. En ese caso específico, descarto absolutamente todo".

En esa línea, sostiene que "uno de los detalles que entrega el menor a su madre es que al menos algunos de los supuestos abusos habrían ocurrido detrás de la casa de “Patrick”. ¿Quién es Patrick?, preguntó ella, él contestó: ‘El perro de Ramón Llao, mamá'”

Sobre aquello, el actor explicó: "Y tenemos un pequeño problema ¡el perro no tiene casa! el perro nunca ha tenido casa! entonces ¿Qué pudo haber ocurrido en un lugar que no existe?".

Pese a esto, Llao aseguró que le preocupa bastante la situación, ya que se trata de un menor. "Acá hay una situación de abuso de un niño y eso es lo que hay que esclarecer”.

"Esta es la situación más fuerte que me ha tocado en mi vida", cerró diciendo el actor.