Ramón Griffero: El Estado tiene que hacerse cargo de la soberanía cultural del país

Es uno de los directores de teatro nacional más destacado del país y el Ciudadano ADN pudo conversar con Ramón Griffero para promocionar su nueva obra, "La Iguana de Alessandra".

El dramaturgo comenzó la conversación comentando su nueva creación, que estará en temporada desde el 28 de marzo al 11 de mayo por última vez, señalando que "creo que sí es despedida, porque este es un gran montaje en escenografía, un éxito en el que se conjugaron muchos creadores chilenos".

El montaje es la primera comedia musical que dirige Girffero. Sobre esto, explicó que la etiqueta de comedía en Chile no le gusta, debido a que tiende a alivianar el concepto de la obra. "No me acomoda mucho ese concepto, porque estamos hablando de un teatro arte y uno de los objetivos del teatro chilenos es defender este estilo".

"La Iguana de Alessandra", en palabras de su autor, sí tiene elementos de comedia. "Siempre mis obras tienen un poco de humor, pero en realidad esta es una obra poética, de mucha ironía y tiene un humor que nace de enfrentarse a distintas utopías", explicó.

Además, contó que este proyecto fue pensado para su protagonista, Paulina Urrutia, destacando sus habilidades como actriz. Mientras tanto, los conductores destacaron el éxito que ha tenido su trabajo, que es evaluado por muchos como una comedia indispensable de la cartelera nacional junto a la "Negra Ester" y "La Pérgola de las Flores".

Griffero, quien además cumple funciones como director del Teatro Nacinal Chileno, contó sobre la institución que "el teatro nacional cumplió en la época pre dictadura con entregar esa cultura que la clase media ascendente necesitaba para existir. Antes se necesitaba la cultura, hoy día es el dinero".

Sin embargo, se mostró positivo y destacó como la virtualización ha permitido que más jóvenes se admiren con el teatro, al ver como todo lo que ven en TV se puede realizar en vivo. Las críticas que tuvo fueron a los espacios que tiene el teatro en los medios y la difusión que hace el Estado.

"No hay libertad de expresión sin difusión. Tenemos muy pocos espacios para difundir, pero cuando se difunde vemos que la gente está dispuesta a asistir. Yo creo que debería hacerse como se hace en Argentina. El Estado tiene que hacerse cargo del espíritu de un país, para ello deben hacerse cargo de la soberanía cultural", sentenció.

Finalmente, terminó su entrevista agradeciendo el permanente espacio que ADN ha ofrecido siempre al teatro. Recordando que su obra estará disponible de jueves a sábado a las 20:00hrs con valores que van desde los $4.000 a los $7.000.