Rami Malek sobre Bryan Singer: 'Mi situación con él no fue nada placentera'

El actor Rami Malek volvió a abordar la polémica en torno al director de cine Bryan Singer, acusado de varios delitos de acoso y abuso sexual.

Hasta el momento el estadounidense no había dado ninguna declaración oficial, pero en medio del festival de cine celebrado en Santa Bárbara, el intérprete de Freddie Mercury en la biopic de Queen dijo en el estrado que "mi corazón está con cualquiera que tenga que vivir algo como lo que he escuchado y lo que hay por ahí. Es horrible que esto pase".

"Puedo apreciar cuánto han pasado y cómo de difícil ha podido ser para ellos. Que bajo la luz de la era #MeToo todavía pueda existir algo así, es una cosa", agregó.

Recordemos que Singer fue despedido en medio del rodaje de Bohemian Rhapsody; sin embargo, las acusaciones no se hicieron públicas hasta la presentación de la película.

Malek, nominado al Oscar, quiso contar su propia experiencia con el realizador, expresando que le resulta difícil hablar de esto, porque no quiere alejar el foco de Mercury y de Queen, pero sí agregó que no "quiere que nadie sienta que no quiere compartir su historia".

"Mi situación con Bryan no fue nada placentera. Y es todo lo que puedo decir al respecto de momento", manifestó Malek, añadiendo que "para cualquiera que esté buscando consuelo en todo esto, Bryan Singer fue despedido. No creo que fuera algo que alguien vio venir, pero creo que tuvo que suceder y sucedió".