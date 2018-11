Rami Malek habla sobre los dientes de Freddie Mercury: "fue difícil cantar, hablar, besar con ellos"

Ramik Malek fue el invitado de Ellen DeGeneres en su programa de televisión, donde habló de Bohemian Rhapsody, la película biográfica de Queen, en la que interpreta a Freddie Mercury.

Durante la entrevista, el actor reveló ser fan de la icónica banda británica, aunque aseguró que no tenía conocimiento de los detalles más íntimos de la vida del frontman ni de Queen lo que le obligó a investigar y leer entrevistas antiguas sobre cada uno de los miembros.

También confesó que durante las grabaciones de la película tuvo una gran dificultad: los dientes de Freddie Mercury que tuvo que utilizar para verse parecido a él.

"Fue difícil cantar, hablar, besar con ellos", afirmó. "Pero me gustó tanto que, al final, casi me sentía desnudo sin no los tenía puestos", agregó