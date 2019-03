Raimundo Alcalde trató de “poco humilde” a Becky G porque habría negado una foto a unos niños y a él

El actor chileno Raimundo Alcalde arremetió contra Becky G tratándola de "poco humilde". Esto luego que comentara una publicación donde el animador Don Francisco compartió algunas fotografías junto a la joven de 22 años, deseándole suerte por su participación en el Festival de Viña del Mar.

Tras esto, muchos se preguntaron por qué el actor escribió eso sobre Becky G, lo que fue aclarado por el propio Raimundo.

"Estaba promocionando la nueva teleserie de TVN ("Amar a morir") y, por eso, nos sentaron en segunda fila, justo atrás del jurado. Mi colega me dijo que estaba Becky G, entonces pensé 'buena, le voy a pedir una foto para meter más ruido con la teleserie en las redes sociales'", comenzó relatando a AR13.

Agregando que la cantante "me miró de reojo por sobre el hombro y me dijo 'déjame ver qué van a querer de nosotros los jueces, porque no sé bien que es lo que tenemos que hacer y quizás después'. Todo esto sin mirarme a los ojos, siendo que yo estaba sentado atrás de ella y no estaba ocupada. No le quitaba más de cinco segundos, los mismos que tomó en darme su excusa".

Pero esto no fue lo único que molestó al actor, ya que además contó que "se acercó un grupo de unos seis niños, de 10 a 12 años, para pedirle fotos a Becky, la cual estaba desocupada, y sin voltearse, les dijo que no. Se tapó la cara y se cargó para adelante para que no le tomaran fotos".



Foto: Agencia Uno

Sin embargo, el actor de TVN aclaró que el resto del jurado tuvo una mejor disposición en comparación a Becky G. "En cambio, Sebastián Yatra se dio vuelta y nos saludó a todos los que estábamos sentados detrás, e incluso conversó y preguntó a qué nos dedicábamos, con una humildad y sencillez que alegraban el corazón", aseguró Alcalde.

Estas razones lo motivaron a comentar en la publicación de Don Francisco, pero dijo que espera estar equivocado respecto a la imagen que tiene de Becky G, y que ojalá este haya sido solo un mal día para ella, aunque "lo que yo presencié fue algo muy feo, no mirar a las personas a los ojos a mí me dice mucho", finalizó.