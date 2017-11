Ráfaga vuelve a cambiar de vocalista

La historia del grupo de cumbia argentina Ráfaga es extensa. Desde 1994 que el grupo, fundado a partir de la banda de apoyo del "maestro" Antonio Ríos, ha levantado una carrera a punta de populares hits, que no han sido cantados siempre por el mismo personaje.

A lo largo de su historia, Ráfaga ha tenido dos vocalistas: el de la etapa clásica, donde éxitos como "La Luna y Tú" o "Agüita" eran cantados por Ariel Pucheta, quien en 2002 dejó el grupo para emprender una carrera; y Rodrigo Tapari, quien llegó en su reemplazo y fue parte del renacer de la agrupación, marcada por "Una Cerveza".

"Llego el momento de despedirme y agradecerles estos 14 años en los que me dieron la posibilidad de cantar en esta banda tan prestigiosa y legendaria de la Cumbia Argentina!", escribió en su Facebook. "Con una mezcla de sentimientos en mi corazón me despido con mucha nostalgia de este grupo que me vio nacer y me acompañó todos estos años en esta familia de la cumbia, pero a la vez con la felicidad de elegir mi propio camino", indicó.

Por su parte, el grupo también se manifestó en sus redes sociales. "Queremos desearte lo mejor Rodrigo en esta nueva etapa de tu carrera. Agradecer los momentos compartidos, tantos caminos en 14 años de música. Valoramos tu entrega, tu talento y amistad", escribieron, confirmando que las fechas pendientes se harán con el cantante.