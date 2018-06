Rafael Garay: "Tengo lepra. Estoy preso"

En una entrevista con la revista Sábado del Mercurio Rafael Garay contó los detalles del proceso que lo llevó a estar encarcelado en prisión preventiva por el delito de estafa expresando que "tengo lepra. Estoy preso".

El mediático ingeniero comercial explicó que cuando salió del país fue como un "tour de despedida" con el explícito deseo de suicidarse el 27 de septiembre de 2016 en Rumania, contando que tenía listas las jeringas con morfina para terminar con su vida, pero lo impidió la mujer rumana que lo acompañaba por Europa: "La idea de estar en Rumania era para que no me encont..., para que mi pareja no encontrara mi cadáver acá, porque ella ya tenía guata visible de su embarazo, y bueno, no quería, no más".

"Todo lo que hice antes en mi vida estuvo equivocado. La forma en la que viví entre 2000 y 2016 es una basura de vida", reflexionó el imputado por estafa por 1240 millones de pesos.

Garay confesó que en sus peores momentos podía llegar a gastar 25 millones de pesos mensuales, tomarse 9 botellas de vodka a la semana, e incluso consumir vinagre balsámico o botellas de enjuague bucal cuando no había alcohol porque era de madrugada y las botillerías abrían en unas horas más.