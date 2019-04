Rafael Araneda sobre su confianza en la justicia chilena: 'No nos queda otra'

Rafael Araneda está comenzando una nueva etapa en su vida tras el asalto que sufrió en 2017 y con su salida de la TV nacional, motivo que lo trajo a conversar con el Ciudadano ADN sobre su vivencia y su visión de los medios hoy en día.

El "Tío Conductor" salió de la animación en los matinales y ahora aprovecha su tiempo con sus hijos durante las mañana, para luego poder realizar su programa en Radio Pudahuel, Cuéntamelo Todo.

"Volver a la radio me ha hecho muy feliz", detalló el animador, quien siente las diferencias entre la pantalla chica con su actual lugar de trabajo. "Responde a otro tipo de industria y de competencia y de pelear el segundo a segundo como se hace en la televisión", declaró.

Si bien estuvo años trabajando en matinales, confesó que "tengo una visión autocrítica, porque en ese sentido no soy de los que critico al resto, sino que me hago cargo de que uno forma parte de una industria que tenemos que ser capaces de hacerla crecer en los contenidos".

Araneda ha trabajado tanto en Chile y en México, y cree que la crisis de los medios es la misma en todas partes. Sin embargo, destacó que hay grupos que se han adaptado mejor que otros a estos cambios.

Uno de sus principales puntos a criticar del rubro nacional fue que "solamente estamos hablando de números y poco de cómo se desarrollan contenidos atractivos para volver a darle valor a la pantalla".

No obstante, una de las temáticas que habló durante el programa fue el violento asalto que sufrió en 2017 y que lo tuvo declarando en tribunales hace unos meses.

Lo primero que realizó fue aclarar que no puede explicar nada con respecto a lo que se está investigando, pero sí puede hablar de su emocionalidad y no dudó en confesar que "me quitaron la paz por un buen tiempo. Es una experiencia potente".

"Yo estuve declarando por más de cinco horas en dos días" contó Araneda sobre el juicio y la serie de situaciones incómodas en la que se vio expuesto como víctima. "Creo, en ese sentido, que el sistema debería revisar como uno está ahí enfrentado", criticó.

Una de las preguntas que le realizó el panel fue sobre si aún confiaba en la justicia chilena, a lo que el animador contestó que "no nos queda otra".

Finalmente, cerró reflexionando sobre las leyes en Chile apuntando a que "estas son las reglas del juego, yo cambiaría muchas reglas, pero esas son y con estas jugamos. Malas o buenas tenemos que hacer la mejor sociedad y el mejor país que está a nuestro alcance".