Rafael Araneda sobre filtración de audio de Carola de Moras: 'Nunca tuve una mala intención'

Rafael Araneda se refirió a su distanciamiento con Carolina de Moras, el cual se produjo por la filtración de un audio que la modelo envió por WhatsApp a un grupo de compañeros del matinal.

El periodista no había hablado del tema con la prensa, hasta ahora que ambos están fuera de Chilevisión. En entrevista con Intrusos, el animador aseguró que "me remito solo a los hechos porque las emociones son muy personales. Mis emociones las expresé a quien correspondía y mirando a los ojos".

"Yo recibo un audio que me llamaba mucho la atención para prevenir el tema de mis hijas adolescentes y este audio lo quiero compartir con mi mujer. Para conversarlo y hablar en familia", reveló.

También confesó que se equivocó al enviar el audio a otro grupo de la aplicación de mensajería, asegurando que "comento un error muy natural pero no por eso menos grave. Involuntario pero un error. Lo envío a un chat de amigos, todos adultos y gente grande, y una de las posibilidades es que este auido haya salido de ahí. Cuando cometo este error lo borro a los 10 minutos. No por eso me hago el leso", añadió.

En esa línea, Rafael contó que al día siguiente de lo sucedido habló del tema en la reunión de pauta, comentando que "finalizado el programa y antes que hablara cualquiera cuento lo que pasó. Le ofrezco mis disculpas estaba todo el equipo. Carola aceptó mis disculpas y me quedo con eso. Y después conversamos cortito y ya. Yo me remito a los hechos. Los hechos es que son comprobables y racionales. De las emociones no me puedo hacer cargo".

Respecto al distanciamiento como tal, el exanimador del Festival dijo que "hubo un par de llamados sin respuestas y en ese sentido, si no hay diálogo, no puedo hablar solo. Yo tengo la mejor opinión de ella. Entiendo los sentimientos, pero los hechos son unos. Se han hablado cosas falsas de especulaciones que no sé de dónde vienen, y que quizás tienen algún objetivo".

"Nunca tuve una mala intención. Y eso me permite dormir muy en paz y mirar a los ojos a cualquier persona. Ofrecí disculpas en los tiempos adecuados y fueron aceptadas. Del resto puedo seguir empatizando con las verdaderas víctimas del bullying. La verdad es que tengo una tranquilidad de espíritu y de alma súper clara. Todo lo que pasó es una pena", finalizó.