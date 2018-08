Rafa Araneda le paró el carro a Aránguiz: No podemos promover la mano dura y esas bravucadas

Una situación incómoda se vivió durante la última emisión de La Mañana de Chilevisión, luego de que Rafael Araneda y Daniela Aránguiz discutieran acerca de la justicia en un país.



La esposa de Jorge Valdivia opinó que es válida la "mano dura" en ese sentido, poniendo de ejemplo lo que vivió en Emiratos Árabes Unidos.



“Yo estaba escuchando, estos son temas sensibles, y yo los respeto completamente, y empatizo con toda la gente que ha sufrido y todo, pero también creo en una realidad…Mi opinión personal, que yo la viví, creo en la mano dura de un país, creo que las cosas funcionan. Yo viví en Emiratos Árabes que a los ladrones le cortaban las manos, a la gente que violaba a niños los mataban”, reflexionó.



Frente a esto, Araneda le puso freno a la postura de Aránguiz, recordando cuál es la misión que tienen los medios de comunicación.



"Con todo cariño, con todo respeto, no podemos caer en lo mismo que estamos comentando. Tú te sentiste segura, pero no es la manera de sentirse segura, porque los medios de comunicación, por lo menos en este país, avalamos la democracia, respetamos las instituciones, las formas", afirmó.



Araneda señaló, tras la insistencia de Aránguiz, que desde la experiencia personal, puede tener sentido, pero que "lo que yo, lo que el equipo, el canal no puede promover es esto que la mano dura qué se yo, estas bravucadas que decimos todos, una vez que nos sentimos violentados".