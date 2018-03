Quincy Jones: "Michael Jackson robó muchas canciones"

Se trata del hombre que convirtió en leyenda discográfica el talento de Frank Sinatra, Tony Bennett y Michael Jackson. Quincy Jones, a sus 85 años, se confiesa. Productor, compositor, trompetista, ejecutivo y eterno amigo de las estrellas, analiza su documental de Netflix y el especial de la cadena CBS presentado por Oprah Winfrey, sin dejar de comentar un aspecto negativo del llamado Rey del Pop.

"No me gusta nada hablar de esto públicamente, pero Michael robó un montón de material. Robó un montón de canciones. Ahí están State of Independence (de Donna Summer) y Billie Jean. Las notas no mienten. No se podía ser más maquiavélico", asegura sin miedos al periodista David Marchese.





En diálogo con el diario El País, Jones recalca que Jackson "era codicioso. Codicioso. En Don’t Stop ‘Til You Get Enough, Greg Phillinganes escribió el interludio. Michael debería haberle dado el 10% de la canción y no se lo dio".

El hombre de los 28 premios Grammy y coproductor de los álbumes más vendidos de Michael Jackson, va más allá y se refiere a The Beatles con una sentencia increíble: "Eran los peores músicos del mundo. Los cabrones no podían tocar. Paul era el peor bajista que había oído jamás. ¿Y Ringo? Mejor no hablar".