Quincy Jones barrió contra Los Beatles: "Eran los peores músicos del mundo"

Una serie de polémicas declaraciones realizó el famoso productor musical, Quincy Jones, artífice de varias carreras prolíficas como las de Frank Sinatra y Michael Jackson. En diálogo con Vulture, comentó, entre varias cosas, que tuvo una cita con la hija del presidente de los Estados Unidos, Ivanka Trump, además de basurear con el Rey del Pop y contra The Beatles.



Sobre lo primero, manifestó que salió con ella "hace doce años atrás. Tommy Hilfiger, que estaba trabajando con mi hija Kidada, me dijo 'Ivanka quiere cenar contigo'. Dije 'no hay problema. Ella está buena'. Tenía las piernas más hermosas que he visto en mi vida, pero el padre equivocado".



Acerca de Jackson, aseguró que "Michael robó muchas cosas. Robó muchas canciones. 'State of Independence' (de Donna Sumer) y 'Billie Jean'. Las notas no mienten, hombre. Él era tan maquiavélico como los que vinieron".



En cuanto a la banda de Liverpool, Jones confesó que sus primeras impresiones sobre ellos fue que "eran los peores músicos del mundo. Eran hijos de puta sin estilo. Paul fue el peor bajista que haya escuchado. ¿Y Ringo? Ni siquiera hablemos sobre eso".