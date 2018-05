Quevuelvanlospiropos: Jocelyn Medina defendió este tipo de comentarios en redes sociales

Con una publicación que generó varios comentarios, la modelo Jocelyn Medina defendió en Instagram los piropos, una actitud que ha estado en entredicho durante las últimas semanas a raíz de la vinculación con el acoso sexual.



En la red social, la otrora integrante de Yingo manifestó su placer por este tipo de comentarios, claro que deben tener una serie de condiciones.



"En mi Instagram están permitidos todos los piropos, jamás denunciaré a nadie por acoso, simplemente los comentarios desubicados serán eliminados y bloqueados", expresó con el hashtag #quevuelvanlospiropos.



La imagen con el mensaje fue acompañado de otro texto, en donde Medina profundiza en su postura, aclarando que "no estoy llamando a que se cambien las cosas, simplemente que yo no entro en eso, porque no me molesta que me tiren un piropo, mientras sea con respeto".