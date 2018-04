Querían que saltara: Asesinan a piedrazos a Canguro en zoológico de China

Un canguro murió apedrado en un zoológico de Fuzhou, provincia de Fuijian al sudeste de China, luego de que visitantes le lanzaran piedras y ladrillos para hacer que saltara.

Según informó El País, se trata de una hembra de 12 años que, tras sufrir heridas graves en una de sus patas, falleció al día siguiente por una hemorragia renal causada por los golpes.

Otro de los marsupiales, un macho de 5 años, también fue atacado pero por fortuna solo terminó con heridas leves.

Los propietarios del zoológico señalaron que van a instalar cámaras de seguridad en la zona para evitar futuras agresiones a animales.

China: Kangaroo dies after zoo visitors throw bricks to make it jump https://t.co/5H7UWe8qw4 pic.twitter.com/RoguSAmM2D