Queraltó y su salida de 'Bienvenidos': "Desde noviembre sentí que me cortaron las alas"

El periodista Juan pablo Queraltó habló este lunes en Ciudadano ADN sobre su "traumática" salida de "Bienvenidos", matinal de Canal 13, donde trabajó hasta el 31 de diciembre del 2017.

Consultado sobre qué gatilló su partida del programa, el comunicador sostuvo que "yo ya no hablaba nada y poco a poco me fui dando cuenta que algo estaba ocurriendo y que de a poco me estaban marginando. Por aquello tomé la determinación de dar un paso al costado. Desde noviembre sentí que me cortaban las alas respecto a mi participación".

Sobre su relación con Mauricio Correa, a quien culpan de su salida, Queralto aseguró: "Nunca culpé a Mauricio de mi situación, sólo expliqué que desde su llegada yo no estaba dentro de su línea, y uno tiene que ser inteligente para darse cuenta que se tiene que ir. Me sentía haciendo nada".

"Yo no participaba de las reuniones de pauta cuando llegó Correa. No así cuando estaba el otro director que iba constantemente. Pero si ellos no requieren de mi presencia, uno no va a estar ahí marcando el paso", añadió.

¿Qué te dijeron tus colegas del programa tras enterarse que te ibas? "Algunos me dieron su apoyo y querían que me despidiera al aire y yo no lo quise hacer. Ante eso era mejor mantener el silencio hasta el 31 de diciembre que se acabó mi contrato", manifestó el periodista.

Finalmente, Queraltó contó sus razones de ir a entregar sus descargos a dos programas de Chilevisión.

"Accedí ir al matinal de Chilevisión porque me siento bien y sabía que me dejarían hablar, al igual que a Primer Plano. Ojalá se dé la posibilidad de volver a trabajar ahí en algún momento", cerró.