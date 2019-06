¿Qué son los mocos?: Gabriel León responde esta y otras preguntas en su nuevo libro

¿El huevo o la Gallina?, ¿por qué se arrugan los dedos con el agua? o ¿los dinosaurios se tiraban gases?, son algunas de las preguntas que le realizaron a Gabriel León y que contestó en su nuevo libro, del cual habló en Ciudadano ADN.

El bioquimico y Doctor de biología celular y molecular de la Universidad Católica, conversó sobre la importancia de publicar un texto como "¿Qué son los mocos?" y que va enfocado a los niños y niñas que tienen muchas preguntas que hacer.

El autor explicó que esto lo hizo a pedido de su hija, quien le recomendó escribir sobre las preguntas que suele hacerle, propuesta que aceptó con el fin de acercar la ciencia a los más jóvenes y que realiza hace años.

León explicó que todo nació porque "estaba jugando una pichanga y me corté el tendón de Aquiles. Me dieron licencia y me dieron dos meses en cama, aburrido como ostra y sólo dije 'voy a escribir una novela policial'".

Finalmente, desistió de la idea pero se interesó en romper el estereotipo de los científicos y comenzó a escribir en un blog, que fue visto por Gonzálo Eltesch de Peguin Random House y le propuso escribir un libro.

Así publicó este su cuarto texto y donde da respuesta y explicaciones concretas a situaciones cotidianas.

Un ejemplo es el título, lo que se explica como "recubrimiento interno, que es pegote y que hacen que se peguen ahí bacterias y hongos que no deberían a los pulmones".

Si bien es una respuesta concreta a algo biológico, hay gente que aún se averguenza de estas preguntas. "Es súper divertido, porque fui a firmar libros un día y no quisieron anunciar el título del libro por parlantes, les dio cosa hablar de mocos en público", comentó.

León cerró la conversación destacando que "es mucho más enriquecedor enseñarle a un niño a resolver problemas que darle respuestas puntuales".